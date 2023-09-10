Выборы 10 сентября 2023, 08:58 Примерно две трети жителей поучаствуют в выборах в Запорожской области — власти Замгубернатора Толмачев: две трети избирателей Запорожской области проголосуют Телеканал «360»

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Около двух третей избирателей проголосуют во время выборов в законодательное собрание и муниципальные советы Запорожской области. Таким мнением поделился первый заместитель губернатора региона Сергей Толмачев, сообщил ТАСС.

«Я думаю, знаковую цифру в две трети проголосовавших мы точно пробьем. Для выборов такого уровня это очень высокая явка», — сказал Толмачев.

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Замгубернатора добавил, что на избирательных участках обеспечены все меры безопасности.

В этом году на новых территориях России выборы проходят впервые. Жители Запорожской области активно принимают участие в выборах. Люди понимают, за что сейчас идет борьба и «видят изменения, которые происходят в регионах».

Ранее избиркомы новых регионов России подвели итоги второго дня голосования. В ЛНР проголосовали 60,99% избирателей, в Запорожской области — 53,01%, в Херсонской — 62,68% жителей региона.

Жители новых регионов России сознательно идут на выборы, чтобы сделать свой родной край лучше. За проведением голосования там следили свыше 30 международных экспертов, в том числе из Индии, Германии, Исландии, Италии.