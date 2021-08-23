Прилепин договорился о создании коалиции в новой Госдуме

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин и его единомышленники из числа представителей левых сил приняли декларацию о создании коалиции в Госдуме нового созыва. Об этом сообщило РИА «Новости».

Объединить усилия с целью формирования лево-патриотического большинства в парламенте вместе с Прилепиным решили представители партии «Коммунисты России», движения «Патриоты Великого Отечества», Союза добровольцев России, Российского общенародного союза. Декларацию также приняли член коллегии Евразийской экономической комиссии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, писатель Герман Садулаев, некоторые члены КПРФ и главред газеты «Лимонка» Алексей Волынец.

В декларации говорится о необходимости создания парламентской коалиции с перспективой формирования в России правительства народного доверия и большинства.

Ранее в «Справедливой России — За правду» предложили провести кредитную амнистию.