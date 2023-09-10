Выборы 10 сентября 2023, 14:32 «Прийти и сделать выбор». Глава Ленинского округа Спасский проголосовал в Видном Глава Ленинского округа Спасский проголосовал за губернатора Подмосковья Глава Ленинского округа Алексей Спасский / Telegram

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Глава Ленинского округа Алексей Спасский в Единый день голосования принял участие в выборах губернатора Московской области. Он сделал свой выбор в Видном на избирательном участке № 3624.

«Мы выбираем губернатора Московской области. Поэтому, чтобы потом не задавать вопросов, почему что-то пошло не так, почему что-то происходит или не приходит, каждый человек должен прийти и сделать выбор», — заявил Спасский.

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Глава также поинтересовался ходом выборов на участке и активностью избирателей. Председатель избиркома Ирина Шершнева ответила, что выборы проходят в штатном режиме, избиратели приходят в хорошем настроении. Детям, которые приходят на выборы со взрослыми, и впервые голосующим вручают подарки.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с семьей проголосовал в Балашихе. Он отметил, что выборы важны не только для региона, но и государства. По последним данным, явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54%.