Выборы 01 сентября 2023, 21:06 Приехавшие в Подмосковье жители новых регионов России проголосовали на выборах депутатов Мособлизбирком: 1-й день голосования на экстерриториальных участках завершился Мособлизбирком

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Голосование для жителей новых регионов России на расположенных в Подмосковье экстерриториальных участках завершилось в 20:00 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Для приехавших в Подмосковье жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей открыли 30 экстерриториальных избирательных участков в 24 городских округах.

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Гости из новых регионов смогли там проголосовать на выборах депутатов областных парламентов. Первый день голосования прошел в штатном режиме.

В следующий раз участки откроют 2 и 3 сентября. Они проработают с 08:00 до 20:00. Последним днем приема избирателей станет 4 сентября. Экстерриториальные участки в этот день начнут работать с 08:00 и закроются в 15:00.