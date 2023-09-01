01 сентября 2023, 21:06
Приехавшие в Подмосковье жители новых регионов России проголосовали на выборах депутатов
Мособлизбирком: 1-й день голосования на экстерриториальных участках завершился
Голосование для жителей новых регионов России на расположенных в Подмосковье экстерриториальных участках завершилось в 20:00 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Для приехавших в Подмосковье жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей открыли 30 экстерриториальных избирательных участков в 24 городских округах.
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Гости из новых регионов смогли там проголосовать на выборах депутатов областных парламентов. Первый день голосования прошел в штатном режиме.
В следующий раз участки откроют 2 и 3 сентября. Они проработают с 08:00 до 20:00. Последним днем приема избирателей станет 4 сентября. Экстерриториальные участки в этот день начнут работать с 08:00 и закроются в 15:00.
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