Выборы 17 марта 2024, 16:05 Приехавшие из Боливии староверы Чупровы проголосовали в Приморье Семья староверов Чупровых проголосовала на выборах в Приморье РИА «Новости»

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Семья староверов Чупровых, которая приехала из Боливии, приняла участие в президентских выборах в селе Емельяновка в Приморском крае. Об этом сообщило РИА «Новости».

Власий Чупров заявил, что пришел голосовать с сестрой и сыном. Он признался, что чувствуется возвращение в родную страну. Участие в избирательном процесс глава семьи назвал своим долгом.

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«Долгом, обязанностью, потому что получили гражданство», — поделился собеседник агентства.

В регион переехали уже несколько семей Чупровых. Последними прибыли весной 2023 года Алексей Чупров с супругой и детьми.

В третий день выборов в Туве проголосовал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.