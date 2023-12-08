08 декабря 2023, 12:54
Придомовое голосование организуют для жителей новых регионов России на выборах президента
ЦИК: придомовое голосование пройдет в новых регионах на выборах президента РФ
Центризбирком определил, в каких регионах пройдет придомовое голосование на президентских выборах 2024 года. Проголосовать таким образом смогут жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Аналогичный формат голосования сделают доступным в Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе.
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Центризбирком принял постановление, согласно которому голосование на президентских выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Одновременно были установлены даты досрочного голосования: с 25 февраля по 14 марта.
Выборы президента России пройдут весной, по решению членов Совета Федерации они состоятся 17 марта 2024 года.
Прием документов от кандидатов в президенты начался 7 декабря. Представителей политических партий могут выдвигать до 1 января 2024 года. Для самовыдвиженцев этот период чуть короче — до 27 декабря 2023 года.
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