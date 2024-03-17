Выборы 17 марта 2024, 12:28 «Прежде всего — это надежда». Супруги из Подмосковья рассказали о значении голосования Супруги из Подмосковья назвали выборы большой надеждой и ответственностью

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Супруги, отметившие золотую свадьбу, пришли проголосовать на выборах президента России на участке в поселке Михнево в Подмосковье. Выборы — это большая ответственность и надежда на счастливое будущее России, поделились они в беседе с «360».

«Выборы — это ответственность, серьезное дело. Хотим, чтобы дети жили лучше, старость была обеспечена. И прежде всего, конечно, это надежда. И мы надеемся, что Россия исполнит начатое, впереди будет только хорошее. Россия наша — великая страна», — подчеркнули супруги.

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По последним данным, очная явка на выборах в регионе на 12:00 составила 54,99%. На ДЭГ — 92,48%.

В Мособлизбиркоме ранее отметили, что в последний, основной день выборов президента ожидают повышение явки избирателей. Такой прогноз основывают на опыте проведения многодневных голосований прошлых лет.

В трехдневном формате выборы президента России проходят впервые.