Явка на электронном голосовании превысила 88%

Явка на электронном голосовании по поправкам в Конституцию достигла 88,32%. Таким способом уже проголосовали 1 034 991 человек, сообщили в ЦИК России.

Электронное голосование проводится в Москве и Нижегородской области. Оно завершится во вторник 30 июня. 1 июля проголосовать можно будет только используя бумажный бюллетень.

На электронном голосовании наблюдатели отслеживают статистику выданных бюллетеней и поданных голосов в общественном штабе, а также на сайте 2020og.ru, где и проходит волеизъявление.

Всего для участия в онлайн-голосовании в Москве подали 1 051 155 заявок, в Нижегородской области — 139 571.

Участки для голосования открыты по всей России с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начнется после 20:00 по местному времени 1 июля.