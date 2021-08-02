Представителя КПРФ Константина Черемисова зарегистрировали кандидатом в депутаты

Второго секретаря Московской областного отделения КПРФ Константина Черемисова зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной и Московской областной думы. Его кандидатуру поддержали единогласно на заседании Территориальной избирательной комиссии.

Он баллотируется в депутаты Госдумы по 120-му одномандатному избирательному округу, а в депутаты Московской областной думы — по седьмому одномандатному избирательному округу.

Источник фото: телеканал «360»

Удостоверение кандидата Константину Черемисову вручили 29 июля. Он отметил, что главное, чего он придерживался в своей работе, — люди и при избрании его депутатом он будет изо всех сил отстаивать интересы и позицию граждан.

Источник фото: телеканал «360»

Члены Красногорского ГК КПРФ поблагодарили Константина Черемисова за вклад в развитие округа и поддержку его жителей.