Представителя КПРФ Александра Наумова зарегистрировали кандидатом в Мособлдуму

Депутата Московской областной думы, члена фракции КПРФ Александра Наумова зарегистрировали кандидатом в депутаты Московской областной думы. Удостоверение он получил в Серпухове 28 июля.

Во время получения документа, подтверждающего, что он кандидат в депутаты Московской областной думы, Александр Наумов выразил надежду, что борьба будет честной, а выборы отразят волеизъявление населения.

На вручении удостоверения представителя КПРФ были его однопартийцы: первый секретарь Каширского ГК КПРФ, помощник депутата Госдумы Владимира Кашина — Юрий Волконитин, кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Александр Черепенников, а также кандидаты в депутаты Мособлдумы по списку КПРФ — первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ Михаил Волков, предприниматель из Каширы Рустам Волков, предприниматель из Серпухова Владимир Туреев, помощник депутата Госдумы Владимира Иванюженкова Надежда Волкова.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.