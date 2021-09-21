Представители 8 партий прошли в Госдуму

Представители восьми партий прошли в восьмой созыв Государственной думы. Об этом говорят данные ЦИК после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

По федеральному округу в Госдуму прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Об этом сообщило РИА «Новости».

Представители «Единой России» сохранили лидерство в 198 одномандатных округах на выборах в Думу, кандидаты КПРФ — в девяти, от «Справедливой России — За правду» — в восьми.

По данным Центроизбиркома, от ЛДПР — два кандидата-лидера в одномандатных округах. У «Гражданской платформы», Партии Роста, «Родины» — по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов.

У «Гражданской платформы это Рифат Шайхутдинов, от Партии Роста это Оксана Дмитриева, от «Родины» — ее лидер Алексей Журавлев.

Кроме того, в Госдуму прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из Москвы это телеведущий Анатолий Вассерман, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в Госдуму прошел Владислав Резник, а по одномандатному округу в Крыму — Леонид Бабашов.

Ранее стало известно, что ЦИК обработал 100% протоколов по итогам голосования на выборах в Государственную думу. Партия «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов.