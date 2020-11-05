Палата представителей состоит из 435 членов. Сейчас 233 из них представляют Демократическую партию, 197 — Республиканскую, четыре места вакантно и одно занимает независимый кандидат.

Подсчет голосов продолжается. По данным Associated Press, демократы уже завоевали 203 места в нижней палате Конгресса, республиканцы — 188. Оставшиеся 44 мандата пока не распределены.

Помимо переизбрания Палаты представителей после выборов сменятся 35 из 100 сенаторов. Сейчас в Сенате большинство у республиканцев — 53 места. У демократов 45. Подсчет голосов здесь также еще не завершился. Пока у республиканцев остается 48 мест, у демократов — 45. Еще два места у представителей других партий. Решается судьба пяти мандатов.