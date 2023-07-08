Выборы 08 июля 2023, 13:44 Председателей ЦИК стран СНГ пригласили для наблюдения на выборы президента России ЦИК России пригласил глав центризбиркомов СНГ на выборы президента в качестве наблюдателей РИА «Новости»

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Председатели центральных избирательных органов стран СНГ могут стать независимыми иностранными наблюдателями на выборах президента России 2024 года. С таким предложением выступил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании Консультативного совета глав избиркомов стран СНГ в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба российского избиркома.

Булаев подчеркнул, что руководителей ведомств ждут в Москве в марте 2024 года и рассчитывают на их визит в качестве наблюдателей на выборах президента.

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«Мы будем рады видеть всех вас. Кроме того, предлагаем в марте в Москве провести большую совместную научно-практическую конференцию», — заявил представитель российского ЦИК.

Он добавил, что тему предстоящей конференции определят позднее.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что выборы президента России пройдут в установленный законом срок. Предварительной датой она назвала 17 марта 2024 года.

Памфилова подчеркнула, что к началу избирательной кампании в стране начнет работать цифровой аналог государственной автоматической системы «Выборы», не зависимый от глобальной сети.