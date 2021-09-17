Председатель Совета директоров компании «Садовое кольцо» оценил центр мониторинга в Одинцове

Председатель Совета директоров группы компании «Садовое кольцо», кандидат в депутаты Госдумы России Сергей Колунов оценил Центр мониторинга и общественного наблюдения в Одинцовском городском округе. Он отметил, что центр помогает быстро реагировать на различные ситуации.

«Современнейший, новый, красивый центр. Яркий. Настолько все удобно. Прошелся, посмотрел. Это, действительно, командный центр выборов. Когда можно не просто посмотреть как идут выборы, но можно еще и влиять, если вдруг происходит что-то не так. Быстро реагировать. Прогресс здесь налицо», — сказал Колунов.

Кандидат в депутаты отметил, что в этом году избиратели очень активны и хотят сами выбирать, а не ждать, что кто-то это сделает за них.

Голосование началось в пятницу, 17 сентября, и завершится в ближайшее воскресенье, 19 сентября.