Выборы 10 сентября 2023, 09:40 «Повышает явку». Депутат Панин назвал главное преимущество трехдневного голосования Депутат ГД Панин: трехдневное голосование всегда повышает явку

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Депутат Госдумы Геннадий Панин лично проголосовал на одном из избирательных участков в Орехово-Зуеве. Он рассказал, что традиционный способ волеизъявления стал для него особым ритуалом.

«Мне интересна посещаемость людьми выборов, организация избирательного процесса. Поэтому для себя я оставил консервативный способ голосования. Если бы в этот день я находился в командировке, на выезде, то, конечно же, воспользовался ДЭГ. Но сегодня решил не изменять традициям. Выборы для меня — ритуал, выработанный годами», — заявил он.

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Три дня голосования — это всегда возможность людям планировать свой график. Панин добавил, что многие россияне осенью еще уезжают на дачи.

«Прошлые кампании показали, что это (трехдневные выборы — прим. ред.) достаточно востребовано. Три дня голосования всегда повышают явку», — подчеркнул депутат.

Панин рассказал, что многие люди из его окружения проголосовали онлайн. Они рассказали, что вся процедура заняла лишь полторы-две минуты.

«Приятно слышать, потому что за это было больше всего переживаний», — пояснил Панин.

Все участки от Электростали до Рошаля открылись вовремя, без происшествий. Атмосфера царит праздничая.

Явка на выборы в Подмосковье превысила 43%. Традиционным способом проголосовал 2 420 501 человек. Почти 82% заявившихся на ДЭГ жителей Московской области тоже сделали свой выбор.