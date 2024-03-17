17 марта 2024, 09:59
Посол заявил об активном голосовании россиян на участках в шести городах Китая
Посол Моргулов: россияне в Китае активно голосуют на участках в 6 городах
Россияне, находящиеся в Китае, принимают активное участие в голосовании на выборах президента РФ. Об этом рассказал журналистам посол страны в КНР Игорь Моргулов, сообщило РИА «Новости».
«У нас открыто шесть избирательных участков, помимо посольства в Пекине», — отметил дипломат.
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Он уточнил, что участки есть в Шанхае, на севере и северо-востоке в Шэньяне и Харбине, а также на юге в Гуанчжоу и специальном административном районе Гонконг.
Предусмотрено также выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Ляньюньгане на востоке КНР.
«У них непрерывный производственный процесс, поэтому было принято такое решение», — пояснил Моргулов.
По оценке посла, у россиян в Китае есть все возможности проголосовать на выборах. И они делают это очень активно, что говорит о понимании важности момента для судьбы страны, указал он.
Голосование на участках в шести городах проходит с 08:00 до 20:00 по местному времени (03:00 — 15:00 по московскому).
Россия
Китай
Выборы президента — 2024
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