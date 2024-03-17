Выборы 17 марта 2024, 09:59 Посол заявил об активном голосовании россиян на участках в шести городах Китая Посол Моргулов: россияне в Китае активно голосуют на участках в 6 городах

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Россияне, находящиеся в Китае, принимают активное участие в голосовании на выборах президента РФ. Об этом рассказал журналистам посол страны в КНР Игорь Моргулов, сообщило РИА «Новости».

«У нас открыто шесть избирательных участков, помимо посольства в Пекине», — отметил дипломат.

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Он уточнил, что участки есть в Шанхае, на севере и северо-востоке в Шэньяне и Харбине, а также на юге в Гуанчжоу и специальном административном районе Гонконг.

Предусмотрено также выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Ляньюньгане на востоке КНР.

«У них непрерывный производственный процесс, поэтому было принято такое решение», — пояснил Моргулов.

По оценке посла, у россиян в Китае есть все возможности проголосовать на выборах. И они делают это очень активно, что говорит о понимании важности момента для судьбы страны, указал он.

Голосование на участках в шести городах проходит с 08:00 до 20:00 по местному времени (03:00 — 15:00 по московскому).