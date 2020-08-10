Послы ЕС встретились в Минске для обсуждения выборов президента Белоруссии

Послы государств Евросоюза проводят экстренную встречу в Минске. Они обсуждают выборы, их результаты, а также сложившуюся ситуацию в целом.

О встрече послов европейских стран в Минске сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Его слова передает «Газета.ру». Чапутович смог связаться с послом Польши в Белоруссии только с помощью спутникового телефона, потому что в стране сейчас проблемы со связью и интернетом. По его словам, представители европейских государств выразили «разочарование» в связи с прошедшими выборами.

Кроме того, Чапутович заявил о том, что сама процедура голосования на выборах президента Белоруссии, а также события в ночь на 10 августа «противоречат «международным стандартам».

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах. В день голосования в Минске и других городах прошли массовые акции протеста. Люди не согласились с предварительными результатами выборов. Милиции и ОМОНу пришлось разгонять толпу светошумовыми гранатами и спецтехникой.