Последний день региональных выборов стартовал в России

В России 13 сентября пройдет последний день голосования на региональных выборах. В этом году из-за коронавируса мероприятие проходит в течение трех дней, с 11 числа.

Воскресенье 13 сентября осталось единым днем голосования, а на 11 и 12 сентября назначили досрочное голосование. Оно прошло в 41 регионе из 83, где проводятся выборы.

Самая высокая явка в первый день была в Белгородской области — там проголосовал каждый четвертый избиратель. Наиболее высокую явку за первые два зафиксировали в Татарстане — почти 50%. Жители Татарстана выбирают президента республики и муниципальных депутатов.

В Новосибирской, Челябинской, Курганской, Костромской областях, наоборот, явка на досрочном голосовании была низкой, около 8%.

На электронном голосовании в Москве явка превысила 93% — это избиратели, которые самостоятельно зарегистрировались в системе и уже отдали свой голос.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала выборы спокойными, достойными и организованными. Общественная палата сообщила о снижении числа нарушений.