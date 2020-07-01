После обработки половины протоколов поправки поддержали более 76%

По итогам обработки 50% протоколов поправки к Конституции поддержали 76,24%, против высказались 22,93%, сообщили в ЦИК. Центризбирком опубликовал статистику по ряду регионов, где завершился подсчет голосов.

Общая явка, по данным ЦИК, составила около 65%.

По вопросам голосования в ЦИК поступило почти 7,2 тысячи письменных обращений. 79% из них содержали вопросы по поправкам или порядку голосования.

В семи регионах уже подвели итоги. На Сахалине за поправки проголосовали 74,84%, против — 24,04%, на Чукотке за — 80,3%, против — 18,6%, в Еврейской автономной области за — 77,3%, против — 21,39%, на Камчатке за — 61,76%, против — 37,16%, в Магаданской области за — 63,03%, против — 36,62%, в Хабаровском крае за — 62,28%, против — 36,64%, в Амурской области за — 70,42%, против — 28,25%, в Приморском крае за — 78,86%, против — 20,24%.

В Москве и Нижегородской области подсчитали голоса, поданные в ходе онлайн-голосования. В столице за поправки проголосовали 62,33%, против — 37,67%. В Нижегородской области поправки поддержали 59,69%, не поддержали 40,31%.

Источник фото: Телеканал «360»