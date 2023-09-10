Выборы 10 сентября 2023, 18:23 Порядка 3,3 тысячи жителей Москвы и области проголосовали на выборах из СИЗО РИА «Новости»

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Около 2,5 тысячи москвичей и 790 жителей Подмосковья, находящихся в СИЗО, приняли участие в выборах. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен рассказала, что за три дня выборов удалось организовать и развести три потока заключенных-избирателей. В первый день, 8 сентября, голосовали проживающие в области, 9 сентября — жители других регионов России, а 10 сентября — москвичи.

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«Представители всех субъектов, кроме двух, есть на территории московских СИЗО. Голосование там было организовано в соответствии с законодательством, сформированы везде избирательные комиссии, четко были розданы все материалы по кандидатам по всем субъектам, в том числе по кандидатам в мэры Москвы», — рассказала Потяева.

Она напомнила, что в 2022 году, еще до введения экстерриториального принципа, в СИЗО смогли проголосовать всего четыре человека. Тогда на процесс выборов поступило множество жалоб от тех, кто не смог отдать свой голос.

Ранее член ЦИК Эльмира Хаймурзина рассказала, что в Подмосковье по итогам 8 сентября в голосовании поучаствовали 99,3% избирателей среди заключенных. В рамках эксперимента голосование провели в 12 следственных изоляторах.