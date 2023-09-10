Выборы 10 сентября 2023, 16:16 Попытки Киева сорвать обстрелами выборы в ДНР назвали безуспешными Врио главы ДНР Пушилин заявил о бесполезных попытках ВСУ сорвать выборы РИА «Новости»

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Киевский режим не оставил попыток сорвать проведение выборов в Донецкой Народной Республике и решил не останавливать обстрел территории. Но все эти попытки успехом не увенчались. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что голосование в Донецкой Народной Республики проходит в полном соответствии с российским законодательством и вопреки трудностям, которые создают украинские власти.

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«Как бы Украина ни пыталась всеми возможными доступными способами сорвать избирательный процесс, не получается, а использует она достаточно много способов, в том числе откровенные обстрелы», — заявил Пушилин.

По решению Центральной избирательной комиссии республики все избирательные участки закрылись в последний день голосования в 15:00. При этом избиркомам разрешили прекращать работу раньше, если все зарегистрированные участники голосования уже приняли участие в выборах. Такое же решение приняли в Херсонской области.

Явка на выборах в Донецкой Народной Республике и Херсонской области составила 75 и 64,45% соответственно. Жители голосовали за депутатов региональных парламентов, которые впоследствии выберут руководителей регионов.