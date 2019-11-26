Помпео не стал отрицать возможность влияния Украины на американские выборы-2016

Госсекретарь заявил, что надо отслеживать и проверять любую информацию о вмешательстве других стран в американские выборы. Так он отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что сервер национального комитета Демократической партии могли взломать не российские, а украинские хакеры. Также в ходе брифинга в Государственном департаменте США Помпео заявил, что многие страны «активно пытались подорвать американскую демократию».