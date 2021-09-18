Центр общественного наблюдения в Московской области позволяет оперативно получать информацию по любому избирательному участку в регионе. Это удобно и для наблюдателей, и для СМИ, заявила заявила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Мне кажется, это очень полезно и удобно. Особенно для журналистов. Потому что хочется все освещать, получить как можно больше информации. А везде все объехать — это колоссальная потеря времени. А тут ты получаешь полную картинку плюс по каждому избирательному округу, по каждому городу все видно и все понятно», — отметила бывшая фигуристка.

Она также обратила внимание, что на избирательных участках в Подмосковье много молодых людей, некоторые приходят целыми семьями, берут с собой детей. По ее мнению, это очень хорошая тенденция — россиянам хочется быть причастными к избирательному процессу, влиять на будущее страны.

«На участках мы были с утра, это были Химки и Долгопрудный — крупные города. Там народу было побольше. Что порадовало — молодежи много. Где идут прямо семьями, с детьми, колясками. Людям хочется быть причастными к тому, что будет изменяться. Хотелось бы отметить — атмосфера достаточно спокойная», — рассказала депутат.

По мнению Родниной, в регионе удалось организовать процесс голосования на высоком уровне. Избирателям, которые приходят на участки, все видно и понятно. Присутствуют наблюдатели, представители от разных партий и от Общественной палаты.

«Каких-то нарушений я не видела. Хорошо размещена информация. Человеку, пришедшему голосовать, все хорошо видно. На видных местах находятся КОИБ или урны. Все очень хорошо организовано. Я на многих выборах была как наблюдатель, и даже как наблюдатель я бы не увидела каких-либо замечаний», — заключила она.

В России начались выборы, которые продлятся конца 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы. Главные события второго дня голосования — в текстовой трансляции «360».