Политологи рассказали, как пандемия повлияет на выборы в Госдуму

Пандемия сказывается на многих аспектах жизни россиян. Исключением не станут и предстоящие думские выборы. «Ридус» поговорил с политологами о том, как эпидемия повлияет на предвыборные кампании и механику самого голосования.

По мнению политолога Олега Матвейчева, преимущество получат партии, которые вели активную борьбу с коронавирусом.

«Безусловно, большие плюсы здесь будут у „Единой России“. Это единственная партия, которая все это время занималась вопросом предметно: партия организовала масштабное добровольческое движение, всевозможные кол-центры, организовала помощь медикам и так далее. Другие партии почему-то самоустранились от этого. Естественно, эти заслуги партии власти „всплывут“: наработанный опыт и отработанные механизмы будут востребованы и перезапущены», — считает Матвейчев.

Другое мнение у политолога Павла Данилина: он считает, что работа во время пандемии не подняла рейтинг «Единой России».

«Что касается работы по поддержке россиян во время коронавируса: люди не особо благодарны, да еще и с короткой памятью, поэтому вряд ли единороссы смогут использовать тему с ковидом», — сказал Данилин.

Что очевидно для всех — так это то, что эпидемия внесет свои коррективы в сам избирательный процесс.

«Может измениться и непосредственно процесс голосования. Мы знаем, что сейчас принято решение о трехдневном голосовании, чтобы не создавать большую концентрацию людей на участках. Но, возможно, в сентябре нам придется говорить о недельном голосовании, если ситуация ухудшится», — заключил Матвейчев.