Политологи объяснили, откуда берутся мифы про выборы в России

Фонд исследования проблем демократии представил 7 сентября на площадке ТАСС доклад «Мифы о российских выборах. Как работает „пятая колонна“». Эксперты назвали основные мифы, которые появились в преддверии выборов 17–19 сентября. В Подмосковье также провели собственное мероприятие-обсуждение результатов круглого стола с региональными экспертами. Опрошенные «360» специалисты поделились своими мнениями на этот счет и оценили доклад коллег.

Фонд исследования проблем демократии в своем докладе отметил, что западные государства осознали — им не удается обеспечить попадание в Госдуму людей, которые являются системными противниками всей политической системы России. Поняв это, они взяли курс на делегитимизацию выборов в российском общественном мнении.

Однако когда стало очевидно, что и это не выйдет, страны сосредоточились на подготовке западного общественного мнения к непризнанию итогов российских выборов. Для достижения этой цели активно используются российская «пятая колонна» и иностранные агенты, которые создают и распространяют разнообразные мифы о выборах. В докладе собраны и проанализированны основные такие мифы.

Миф 1: девять миллионов без права голоса

Фонд подчеркнул, что данные о девяти миллионах россиян, которых лишили избирательного права, не соответствуют действительности. Цифры, которые указаны в докладе организации-иноагента «Голос», многократно завышены.

Например, сильно увеличено число избирателей со вторым гражданством — на многие миллионы человек. Также завышено количество россиян, которые якобы утратят право быть избранными, «что связано со вступлением в силу новых экстремистских поправок»: сказано, что речь идет о сотнях тысяч человек, однако в действительности в выборах отказали участвовать всего 12 таким людям.

Политолог Алексей Мартынов рассказал «360», что эти мифы рассчитаны на некомпетентную публику, которая не будет разбираться в особенностях и структуре российского законодательства — в том числе избирательного.

Кандидат политических наук Сергей Марков добавил, что не может назвать точную цифру людей, которые лишены права голосования. Однако это в любом случае не является «серьезным фактором общественного сознания».

«В России людей, лишенных голоса, небольшое количество. Это только люди, находящиеся, как правило, в местах заключения. Это воля народа, чтобы уголовники не определяли судьбу страны. Поэтому это полностью соответствует пожеланиям людей», — подчеркнул он.

Миф 2: оппозиция не допущена к выборам

Этот миф опровергают данные статистики: в реальности количество отказов снизилось как при регистрации партийных списков, так и на выборах в одномандатных округах. По словам иноагентов, власть ограничивает участие в выборах действующих политиков, используя репрессивные нормы. Однако большинство из них просто не подавали документы для участия в кампании.

«Никто и не собирался [регистрироваться на выборах]. Зачастую вся эта публика, которая кричит о том, что их не допускают к выборам, она даже не пытается этого сделать. А когда им задают прямой вопрос, они говорят: „Ну, а что же нам пытаться, нас же все равно не пустят“. У них задача — чтобы их не пускали и говорить об этом. А не честные и открытые конкурентные выборы», — отметил Алексей Мартынов.

Он подчеркнул, что в докладе коллеги рассматривают этот миф и развенчивают его с точки зрения законодательства.

«Единственная проблема, на мой взгляд, в том, что подобные мифы распространяют в неограниченном количестве через социальные сети, никто этому не препятствует. А такие доклады звучат только в наших медиа и не тиражируются миллионными тиражами в социальных сетях», — подчеркнул он.

Сергей Марков добавил, что в этом случае учитывали волю большинства россиян, которые считают, что иностранные агенты не должны занимать выборные должности

«Можно сказать, что все люди оппозиционных взглядов внутри России, они практически все допущены к выборам. Но при этом есть серьезный состав людей, которые являются агентами враждебных России государств. И РФ проявила политическую волю — этих людей, действительно, не допустила до выборов», — уточнил он.

Он добавил, что электорат тех людей, которые не допущены до выборов, очень маленький.

«Власти волновало не что они победят, у них шансов практически нет победить. Дело в другом — дело в том, что как кандидаты они получат определенные права. И они будут злоупотреблять этими правами с целью создания массовых беспорядков и дискредитации предвыборного процесса», — пояснил Марков.

Миф 3: наблюдение за выборами невозможно

В Фонде подчеркнули, что этот миф полностью опровергается наличием сотен тысяч наблюдателей от политических партий, а также от общественных палат. При этом в наблюдении участвует даже организация «Голос», которая получила статус иноагента.

Алексей Мартынов отметил, что на эти выборы также аккредитованы порядка 300 иностранных наблюдателей, не говоря про немереное количество наблюдателей от разных организаций. Он подчеркнул, что этот миф рассчитан не на россиян, а на внешнюю публику.

«Эта вся ерунда в первую очередь рассчитана на внешнюю публику с одной целью: если вдруг по политическим мотивам некоторые западные политики начнут ставить под сомнение легитимность выборов в России. Чтобы местное общественное мнение было затрамбовано и готово к подобным заявлениям, не задавало вопросы. Нельзя же просто так выйти и сказать, что не нравятся выборы», — сказал он.

Сергей Марков добавил, что к наблюдению за выборами пригласили тех, кто не является врагами страны. Он подчеркнул, что было бы странно, если бы Россия позвала смотреть за голосование тех, «кто поддерживает репрессивный режим, проводящий политику государственного терроризма».

«К наблюдению за выборами не приглашены враги российского государства. Зато приглашены все, кто занимает невраждебную позицию. Наблюдать за выборами может огромного количество противников Путина, но не те, кто является врагом России. На выборы также не приглашены те, кто активно поддерживает террористические государства», — подчеркнул он.

Миф 4: миллионы выброшенных голосов

В докладе сказано, что этот миф базируется на антинаучных утверждениях некого С. Шпилькина. Он уверен, что распределение при голосовании должно носить «колоколообразную форму», а «горбы» указывают на фальсификации результатов.

Однако точно такие же «горбы» можно увидеть при изучении голосования за партию «Яблоко», Григория Явлинского, Павла Грудинина и КПРФ в прошлые годы. Если следовать логике Шпилькина, во время голосования в регионах в 2016 и 2018 годах за эти партии и кандидатов были массовые вбросы и фальсификации. Эти выводы, по мнению Фонда, лучше всего опровергают предположения Шпилькина.