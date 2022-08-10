Политолог Журавлев объяснил важность выборов муниципальных депутатов в Москве

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября, передала «Вечерняя Москва». Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, в чем важность выборов для жителей города.

«Московские муниципальные выборы — очень значимый вопрос. Основные социальные вопросы (например, организация школ или магазинов) — это вопросы муниципальной власти. С этого уровня конкретные задачи гораздо лучше видны», — сказал политолог.

Он добавил, что выборы определяют комфорт жителей Москвы, ведь проблемы каждого отдельного москвича проще всего решаются именно на муниципальном уровне.

«В Москве это особенно важно. Здесь есть нужные ресурсы. Кого люди изберут муниципальными депутатами, от того и будет зависеть, как они будут жить», — заключил Журавлев.