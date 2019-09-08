Политолог: выборы в Подмосковье проходят в штатном режиме

Российский историк и политолог Андраник Мигранян оценил процедуру голосования в Московской области. Он отметил, что выборы в регионе проходят штатно, без происшествий и конфликтных моментов.

По его словам, связано это с тем, что в малых городах удобнее проводить работу с избирателями, поскольку люди лучше знают друг друга, теснее общаются. Эти условия Андраник Мигранян назвал более комфортными, нежели в мегаполисах.

Политолог назвал явку 8,53%, зарегистрированную в Подмосковье к часу дня, вполне закономерной. Он предположил, что количество избирателей увеличится к вечеру.

«Воскресенье, солнечный день, большинство людей еще отдыхают на дачах — поэтому такая явка вполне в пределах нормы. Руководство избирательного участка предполагает, что ближе к вечеру явка поднимется до 15-20%», — сказал Андраник Мигранян.

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Также он отметил, что рекордных показателей зафиксировано не будет. Связано это с тем, что, как правило, высокая явка наблюдается в кризисных ситуация или в условиях высокой конкуренции. Тогда люди мобилизуются, чтобы попытаться повлиять на результат выборов.

«Здесь же все в штатном режиме, ситуация нормальная, понятная, нет конфликтных моментов, все в порядке», — подчеркнул политолог.

Андраник Мигранян обратил внимание на эффективную работу администрации Подмосковья и избирательных комиссий. А также выделил две основные категории голосующих.

«Активнее всего в выборах участвуют активная политическая масса и пенсионеры. Когда случается серьезная политическая мобилизация, то вовлекается молодежь, которая обычно игнорирует любые выборы», — рассказал политолог.