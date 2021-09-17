Политолог Виноградов: Подмосковье старается сделать выборы более открытыми

Московская область — один из тех регионов, кто стремится сделать избирательный процесс более открытым и прозрачным. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог, президент клуба «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Политолог отметил, что днем на избирательных участках все спокойно. По его словам, структура голосования в Подмосковье выглядит достаточно современно, этот факт должен снять любые переживания у жителей Подмосковья.

Виноградов добавил, что политические традиции неодинаковы в разных регионах РФ. По его словам, различаются и традиции открытости, и уровень доверия избирателей к официальным итогам. В связи с этим он назвал стремление Московской области сделать процедуру голосования более наглядной и понятной вполне естественным. Политолог отметил, что Подмосковье придает этому мероприятию большую публичность, большую транспарентность.

«Говорить о том, что будет зашкаливающая явка, сложно. Я бы сказал, что в целом тот интерес к финальной прямой оказался выше, чем я ожидал», — заявил эксперт.

По его словам, существует интрига: сколько партий в итоге пройдет в Госдуму. Он также высказал мнение, что, несмотря на то, что в этот раз каких-то особенно острых дебатов не было, тем не менее люди приходят на избирательные участки. Виноградов считает, что к воскресенью таких людей будет больше.

Выборы разных уровней начались в России 17 сентября. Они завершатся вечером 19 сентября. Часть россиян имеет возможность проголосовать в режиме онлайн. Например, москвичи могут сделать это на сайте mos.ru.

«360» следит за ходом голосования в режиме онлайн.