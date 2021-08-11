Политолог спрогнозировал высокую явку на выборах в Подмосковье и объяснил плюсы трехдневного голосования

В этом году в Подмосковье пройдут выборы не только в Госдуму, но и в региональный парламент. Это скажется на явке, так как повысится интерес голосующих. Политолог Александр Асафов рассказал «360», что большое число кандидатов в Мособлдуму — очень хороший показатель.

Так как в Подмосковье пройдут выборы не только в Госдуму, но и региональный парламент, это непременно скажется на явке, выразил мнение Асафов.

«Сейчас за счет федеральных выборов, выборов депутатов в Госдуму явка будет выше. Такое совпадение кампаний на одном округе, как правило, повышает интерес голосующих», — сказал эксперт.

Безопасность на голосовании

В этом году голосование будет идти три дня. И у такого формата есть свои плюсы.

«У трехдневного голосования есть два основных преимущества — это безопасность. В силу эпидемии необходимо соблюдать различные меры безопасности на участках для голосования. Второй момент — в один день не все имели возможность проголосовать, кто-то уезжал на выходные, работал», — отметил собеседник «360».

По его словам, три дня голосования повлияют на явку, поскольку больше людей смогут проголосовать. Среди тех, кто голосует впервые, есть вероятность, что до участков дойдет больше молодежи, чем раньше.

«У нас основной избиратель — это женщины предпенсионного возраста, а не пенсионеры. Но, по предварительным отчетам, голосуют с одинаковым интересом все группы, исключая молодежь», — сказал Асафов.

Эксперт уточнил, что явка будет выше по другим причинам. Принято считать, что для того, чтобы проголосовать, существует несколько факторов.

«С учетом того, что Подмосковье находится в столичной агломерации, информированность о всех политических процессах, партиях, кандидатах значительно выше, чем в других регионах. Общество более политизировано. Поэтому оно прекрасно осознает важность участия в голосовании. Для жителей актуален фактор важности личного выбора», — объяснил эксперт.

Рост партийной конкуренции

В этот раз эксперты заметили рост партийной конкуренции. По словам политолога, на это есть свои причины.

«Виден рост партийной конкуренции. Видим, что 15 партий могут принимать участие без подписей. Почти все из них выдвинули кандидатов по разным округам страны. Повышение конкурентности по сравнению с 2016 годом связано с ростом политической осознанности общества. Политика стала интереснее людям, они в ней лучше разбираются, больше понимают личную ответственность», — подчеркнул он.

Асафов добавил, что люди, которые хотят принять участие в выборах, тоже повышают конкуренцию. В частности, в этот раз участвуют несколько новых партий, которые попробовали свои силы в прошлом году.

Положительно сказывается и предупредительная работа избирательных комиссий. Специалисты не просто проверяют документы, но и оказывают консультации партиям.

«Тот жест доброй воли, который оказывают сотрудники избиркома для общественных палат, — это прекрасный знак, что наше общество повышает свою грамотность политическую. Это показатель сознательности нашего общества, которое, несмотря на разные политубеждения внутри себя, не сражается за них, а помогает конструктивно подойти к конкурсной процедуре, к выборам», — заявил политолог.

Предупредительная работа с партиями

Эксперт рассказал, что уменьшилось и количество отказов регистраций партийных списков, а подготовленность стала лучше.

«Избирательное законодательство России развивается и совершенствуется. Появляются новые правовые основания, которые во многом упрощают процесс сбора документов. Рост правовой грамотности кандидатов и тех, кто их консультирует, повышается», — сообщил политолог.

На выборы в Мособлдуму 12 партий из 15 выдвинули своих кандидатов. По мнению эксперта, это очень хороший показатель, который выделяется по стране.

«Это хороший показатель. По ряду округов в России этот показатель меньше, кандидаты нашлись не везде. Это показывает, что кампания будет высококонкурентной. Такое количество кандидатов показывает, что все сегменты общества так или иначе представлены на этих выборах. Посмотрим, кому достанется победа», — заключил собеседник.

В этом году выборы будут проходить три дня — с 17 по 19 сентября. Решение об этом было принято на фоне пандемии коронавируса, чтобы исключить большое скопление людей на участках и возможный рост заболеваемости.

Фонд исследования проблем демократии 5 августа представил доклад на тему: «Итоги выдвижения: конкуренция, факторы успеха, перспективы обновления». Также прошла презентация социологического исследования электоральной активности избирателей. Обсуждая итоги доклада и исследования, эксперты отметили рост партийной конкуренции, подготовленности кандидатов к выборам, а также повышение вовлеченности избирателей. Эксперты сошлись во мнении о том, что можно говорить о формировании мотивации и интереса к выборам.