Политолог Сафронов прокомментировал выборы в Молдавии

Досрочные парламентские выборы прошли 11 июля в Молдавии. Победу одержала партия «Действие и солидарность» (PAS). Политолог Андрей Сафонов объяснил, как подобный исход может повлиять на отношения Молдавии с Россией и с Европой. Об этом сообщили «Дни.ру».

Ранее оппозиционная партия «Патриоты Молдовы» предлагала провести референдум о присоединении Молдавии к России. Однако новый президент Майя Санду пророссийских позиций не разделила. Из-за этого в стране возник политический раскол. По словам специалиста, возникшей ситуацией может воспользоваться Запад. Он рассказал, каким образом европейские коллеги постараются создать в Молдавии лояльные к себе взгляды.

«Мы знаем, как по западной методичке это достигается: через расправу с политическими оппонентами, запретами неугодных партий и организаций, санкции против бизнесменов и политиков, фабрикацию уголовных дел, а иной раз — через физическую ликвидацию», — отметил специалист.

Политолог отметил, что на данном этапе крайне важно понять, собирается ли новоизбранная партия выстраивать диалог с оппозицией. Он отметил, что победа партии стала возможна лишь потому, что«западники» привлекли к голосованию молдавскую диаспору во всех подконтрольных странах.

«Сокращение влияния России в Молдове неоспоримо. Россия потерпела тяжелое поражение в Молдове. Запад частично взял реванш после своих поражений в Белоруссии, Сирии, Венесуэле и так далее», — отметил политолог.