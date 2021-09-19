Политолог оценил первые итоги выборов и объяснил новый виток популярности ЛДПР

По первым предварительным подсчетам, четыре партии успешно преодолели порог в голосовании. Иерархия сохранилась, отметил заместитель председателя Научно-экспертного совета ВЦИОМ, член Общественной палаты Московской области, политолог Иосиф Дискин.

По первым предварительным результатам экзитполов, в Госдуму проходят четыре партии. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

По словам Дискина, в сравнении с результатами 2016 года по данным электронного голосования мы увидим у «Единой России» цифры, похожие на те, что были тогда, больше у КПРФ, и существенно больше у ЛДПР.

Это, по его славам, объясняется тем, что ЛДПР сформировала свой специфический электорат — это «патриоты, связанные с местным бизнесом».

«Много людей малого бизнеса, много людей, которые реально встроены в экономику, и соответственно, хорошо владеют цифровыми технологиями», — отметил эксперт.

Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.