Политолог оценил явку на выборы в Госдуму

Явка на выборы депутатов Госдумы по России на 18:00 по московскому времени составила 45,15%. Такой показатель оценил заместитель председателя Научно-экспертного совета ВЦИОМ, член Общественной палаты Московской области, политолог Иосиф Дискин.

«Пока те данные, которые привел на 18:00 ЦИК, очень близки к итоговому прогнозу где-то порядка 48%. Ну, не доберем полпроцента, я думаю, нам это простят», — сказал эксперт в эфире «360».

Он добавил, что в России есть норма о свободе голосования. Существуют страны, где штрафуют тех, кто не пришел, так как у них это обязанность. У нас же люди имеют право выбрать, идти им на голосование или нет.

Дискин подчеркнул, что на голосование пришла практически половина граждан, имеющих право голоса. Причем нужно понимать, что в стране продолжает наблюдаться непростая эпидемическая ситуация, а люди беспокоятся о своем здоровье.

«Из-за этой эпидемической обстановки сделали три дня голосования, чтобы было меньше рисков. И тем не менее, по нашим данным, целый ряд людей говорит: „Нет, мы не будем рисковать“. Причем, к сожалению, это говорят люди, которые обычно очень активно ходят на избирательные участки», — отметил политолог.

По словам Дискина, в России есть и значимая часть избирателей, которые говорят: «Ну чего мы пойдем, мы доверяем национальному лидеру и он все разрулит. Как он решит, так и будет». Эксперт подчеркнул, что это реальный, не электоральный, но социальный факт.