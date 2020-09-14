Политолог объяснил победу действующих глав регионов на выборах в России

На прошедших в России выборах руководителей регионов свои посты сохранили действующие губернаторы, а временно исполняющие обязанности руководителей субъектов избрались уже на постоянной основе. Политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал «360», какие факторы сыграли свою роль в этом.

По словам эксперта, победа действующих губернаторов и врио глав регионов с большим отрывом от конкурентов показала, что федеральная власть контролирует ситуацию на региональном уровне.

Алексей Макаркин отметил, что еще до выборов всех электорально слабых руководителей регионов заменили новыми руководителями.

«Новые управленцы имеют кредит доверия и запас прочности. К ним у избирателей нет серьезных претензий, поэтому они получили такой аванс», — рассказал эксперт.

Переизбравшиеся на новый срок действующие губернаторы показали хорошие результаты руководства своим регионом. Они сохранили высокие рейтинги, поэтому избиратели решили их оставить. При этом Алексей Макаркин отметил, что парламентская оппозиция во многих регионах не выставляла своих кандидатов для противостояния с действующим руководством.

«Парламентская оппозиция ведет себя достаточно прагматично и в ряде случаев идет на договоренности. Например, они не выдвигают своего кандидата, а взамен получают должность члена Совета Федерации. И все удовлетворены. Одни получили синицу в руках вместо того, чтобы гоняться за журавлем в небе, которого, скорее всего, не поймаешь. А другие получили успешный результат на выборах губернаторов», — заявил он.

По итогам голосования за руководителей регионов сохранили свои посты главы республик Коми и Татарстан Владимир Уйба и Рустам Минниханов. В список переизбранных губернаторов вошли главы Ленинградской и Ростовской областей Александр Дрозденко и Василий Голубев. Лишились приставки врио и стали постоянными губернаторами главы Архангельской области Александр Цыбульский, глава Пермского края Дмитрий Махонин и глава Севастополя Михаил Развожаев. «360» ведет онлайн-трансляцию по итогам прошедших выборов в регионах.