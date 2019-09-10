Политолог объяснил отказ США и ЕС присутствовать на выборах в Крыму

Американских и европейских дипломатов пригласили в Крым Подробнее

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина ранее отметила, что США и странам ЕС необходимо было бы прислать в Крым своих наблюдателей, чтобы убедиться в максимально честном проведении выборов.

Член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько поддержал заявление Гридчиной и назвал ее суждения логичными. Он также отметил, что Фолклендские острова были включены в состав Великобритании тоже по итогам референдума. Однако для изменения юридического статуса Косова или Голанских высот таких процедур не понадобилось.

«Если признаются референдумы в других частях света, то почему не признается Крым? США занимает такую позицию только потому, что им это выгодно. Это двойные стандарты», — отметил эксперт.

По его словам, Соединенные Штаты и Евросоюз не отправили на полуостров своих наблюдателей, потому что «их не интересуют выборы — для них критичен сам факт того, что Крым стал частью России».