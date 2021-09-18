Политолог Марков назвал два основных типа нарушений на выборах

Нарушения на голосовании делятся на два типа. Первые никак не влияют на итоговый результат, а вторые по большей части носят фейковый характер. В основном они появляются от кандидатов, которые таким образом пытаются напомнить о себе, когда агитация уже запрещена. Об этом в эфире «360» заявил директор института политических исследований Сергей Марков.

Он отметил, что за первые два дня голосования успел посетить несколько избирательных участков. По словам политолога, нарушения действительно есть, но не все они значимы и оказывают влияние на результат.

В качестве безопасного примера нарушения он привел случай, когда муж и жена вместе зашли в кабинку для голосования. Второй тип нарушений исходит от кандидатов, которые заинтересованы в победе на выборах. Но агитация в дни голосования запрещена — и они используют новый вид привлечения избирателей, распространяя фейки о нарушениях.

«Они дают постоянную волну: вот здесь мои противники нарушили. Вроде формальной агитацией не занимается, а просто распространяет информацию, которую получил от своих сторонников. А фактически это агитация в его пользу. Более 90% подобных заявлений ничем не заканчиваются», — отметил Марков.

По его словам, на проходящих сейчас выборах в России выстроили очень качественную систему наблюдателей от общественных палат и политических партий. Политолог отметил, что наблюдатели есть практически во всех участках в крупных городах. Это настоящая армия из людей, которые следят за чистотой процесса.

По словам Сергея Маркова, итоговая явка повторит результаты прошлого голосования. Он пояснил, что на интерес людей влияет избирательная кампания, а она в этом году была не очень высокой.

Но свою роль может сыграть трехдневное голосование, потому что люди могут выбрать удобные для себя день и время, чтобы прийти и проголосовать на выборах.

«Я думаю, что на такой опыт перейдет большинство стран мира», — не исключил политолог.

Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Россияне выбирают депутатов Госдумы, в девяти регионах жители определяются с кандидатурой губернаторов. Еще в 39 субъектах идет голосование за новые составы местных парламентов.