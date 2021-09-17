Политолог Данилин назвал грандиозной явку на электронное голосование

В России стартовали выборы, которые продлятся три дня — до 20:00 19 сентября. Явка по стране в пятницу оказалась прогнозируемой, рассказал «360» генеральный директор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин. Дистанционно проголосовали уже очень многие.

На данный момент проголосовали около 10% российских избирателей. У дистанционного электронного голосования (ДЭГ) показатели намного выше — более 50% везде, в том числе в Москве.

«Никто не ожидал какой-то грандиозной явки. <…> В целом где-то сейчас на данный момент 10%. <…> Но если мы посмотрим на ДЭГ, то за 50% уже перевалил везде, даже в Москве. А в Москве, напомню, зарегистрированы на дистанционное электронное голосование два миллиона человек», — сказал Данилин.

Электронная явка

По данным на 19:00, в столице электронным образом проголосовали свыше миллиона избирателей.

Это грандиозная цифра для любого типа голосования, особенно для столицы Павел Данилин генеральный директор Центра политического анализа.

Политолог напомнил, что на голосовании по внесению поправок в Конституцию явка составила 93%. Фактически проголосовал каждый, кто заявился. Поэтому сейчас специалисты тоже рассчитывают на высокую активность избирателей.

«Думаю, что из этих двух миллионов с лишним, которые в Москве, — а всего по стране три миллиона зарегистрировались — [голосовать] дистанционно, проголосуют порядка 93-94%. То есть это будет где-то 1,8 миллиона по Москве и где-то 2,5 миллиона по всей стране. Может, больше», — предположил Данилин.

Обычная явка, по его словам, не должна преподнести сюрпризов. Не исключено, что она составит чуть более 50%.

«Активность в третий день будет выше, однозначно», — подчеркнул политолог.

Выборы и COVID-19

Он заметил, что в плане безопасности здоровья ЦИК принял достаточно серьезные меры еще на прошлом голосовании. Сейчас у нескольких иностранных наблюдателей выявили COVID-19 и отправили в самоизоляцию.

В ОБСЕ, заметил Данилин, требовали выпустить на территорию РФ 500 наблюдателей от организации. Россия из-за ситуации с коронавирусом предложила свою цифру — 50 человек, на что ОБСЕ ответило отказом присутствовать на выборах в принципе.

Абсолютный шантаж. Заведомо понятно, к чему ведущий Павел Данилин.

Политолог напомнил о принятой накануне резолюции депутатов Европарламента, которую подготовил комитет по иностранным делам ЕС. В документе шла речь о том, что выборы в РФ нелегитимны и признавать их не следует.

«Они еще не стартовали, но они их уже признали фактически нелегитимными», — обратил внимание Данилин.

По тому же пути, по его словам, пошло и ОБСЕ в сотрудничестве с Госдепартаментом США. Американское ведомство осудило решение российской стороны о недопуске делегации из 500 наблюдателей от организации.

«Сейчас у нас около 400 наблюдателей от разных иностранных организаций, в том числе и товарищи из ОБСЕ. Никто не против», — сказал генеральный директор Центра политического анализа, добавив, что приезжать в Крым иностранным наблюдателям запретили той же резолюцией: нарушителям грозит применение персональных санкций.

Бесполезное вмешательство

Ситуацию с Google и Apple Данилин охарактеризовал откровенным вмешательством в дела РФ. Тем не менее считать, что компании могли как-то повлиять на результат выборов в России, не стоит.

Отсутствие постоянной онлайн-трансляции процедуры голосования политолог объяснил просто: бюджет ЦИК неспособен вынести подобное.

«Трансляция есть, запись есть, люди, которые заинтересованы, приходите, садитесь, [смотрите] любой участок, с записью, с отмоткой назад», — сказал он.

Дистанционное голосование Данилин назвал прекрасной идеей, которая позволила многим выполнить свой гражданский долг.

«Думаю, это будет распространено и на другие регионы, в том числе и Подмосковье», — заключил политолог.