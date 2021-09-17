Политолог Данилин назвал грандиозной явку на электронное голосование
В России стартовали выборы, которые продлятся три дня — до 20:00 19 сентября. Явка по стране в пятницу оказалась прогнозируемой, рассказал «360» генеральный директор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин. Дистанционно проголосовали уже очень многие.
На данный момент проголосовали около 10% российских избирателей. У дистанционного электронного голосования (ДЭГ) показатели намного выше — более 50% везде, в том числе в Москве.
«Никто не ожидал какой-то грандиозной явки. <…> В целом где-то сейчас на данный момент 10%. <…> Но если мы посмотрим на ДЭГ, то за 50% уже перевалил везде, даже в Москве. А в Москве, напомню, зарегистрированы на дистанционное электронное голосование два миллиона человек», — сказал Данилин.
Электронная явка
По данным на 19:00, в столице электронным образом проголосовали свыше миллиона избирателей.
Это грандиозная цифра для любого типа голосования, особенно для столицы
Политолог напомнил, что на голосовании по внесению поправок в Конституцию явка составила 93%. Фактически проголосовал каждый, кто заявился. Поэтому сейчас специалисты тоже рассчитывают на высокую активность избирателей.
«Думаю, что из этих двух миллионов с лишним, которые в Москве, — а всего по стране три миллиона зарегистрировались — [голосовать] дистанционно, проголосуют порядка 93-94%. То есть это будет где-то 1,8 миллиона по Москве и где-то 2,5 миллиона по всей стране. Может, больше», — предположил Данилин.
Обычная явка, по его словам, не должна преподнести сюрпризов. Не исключено, что она составит чуть более 50%.
«Активность в третий день будет выше, однозначно», — подчеркнул политолог.
Выборы и COVID-19
Он заметил, что в плане безопасности здоровья ЦИК принял достаточно серьезные меры еще на прошлом голосовании. Сейчас у нескольких иностранных наблюдателей выявили COVID-19 и отправили в самоизоляцию.
В ОБСЕ, заметил Данилин, требовали выпустить на территорию РФ 500 наблюдателей от организации. Россия из-за ситуации с коронавирусом предложила свою цифру — 50 человек, на что ОБСЕ ответило отказом присутствовать на выборах в принципе.
Абсолютный шантаж. Заведомо понятно, к чему ведущий
Политолог напомнил о принятой накануне резолюции депутатов Европарламента, которую подготовил комитет по иностранным делам ЕС. В документе шла речь о том, что выборы в РФ нелегитимны и признавать их не следует.
«Они еще не стартовали, но они их уже признали фактически нелегитимными», — обратил внимание Данилин.
По тому же пути, по его словам, пошло и ОБСЕ в сотрудничестве с Госдепартаментом США. Американское ведомство осудило решение российской стороны о недопуске делегации из 500 наблюдателей от организации.
«Сейчас у нас около 400 наблюдателей от разных иностранных организаций, в том числе и товарищи из ОБСЕ. Никто не против», — сказал генеральный директор Центра политического анализа, добавив, что приезжать в Крым иностранным наблюдателям запретили той же резолюцией: нарушителям грозит применение персональных санкций.
Бесполезное вмешательство
Ситуацию с Google и Apple Данилин охарактеризовал откровенным вмешательством в дела РФ. Тем не менее считать, что компании могли как-то повлиять на результат выборов в России, не стоит.
Отсутствие постоянной онлайн-трансляции процедуры голосования политолог объяснил просто: бюджет ЦИК неспособен вынести подобное.
«Трансляция есть, запись есть, люди, которые заинтересованы, приходите, садитесь, [смотрите] любой участок, с записью, с отмоткой назад», — сказал он.
Дистанционное голосование Данилин назвал прекрасной идеей, которая позволила многим выполнить свой гражданский долг.
«Думаю, это будет распространено и на другие регионы, в том числе и Подмосковье», — заключил политолог.