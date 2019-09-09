  • Политик с Ямала набрал большинство голосов на выборах губернатора Ставрополья

    09 сентября 2019, 02:00

    Мария Борисова

    Бывший замглавы Ямало-Ненецкого автономного округа и действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предварительно победил в первом туре главы региона. Об этом сообщил портал «Ura.ru».
    Политик с Ямала набрал большинство голосов на выборах губернатора Ставрополья

    По последним подсчетам, представляющий партию «Единая Россия» Владимиров набрал 80,1% голосов. 9% избирателей отдали свой голос за выдвиженца КПРФ Виктора Соболева, а кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов набрал 3,8%.

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    Николай Кряжев, который представляет «Коммунистическую партию социальной справедливости», получил 2,8% голосов. Последним на выборах губернатора Ставрополья стал кандидат «Справедливой России» Александр Кузьмин, за него голоса отдали 2,5% избирателей.

    Владимир Владимиров занимает пост губернатора Ставрополья с 2014 года. В 2010 году он был избран депутатом Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2013 работал заместителем губернатора Ямала.

    8 сентября по всей России прошел единый день голосования. По предварительным данным, на выборы в Мосгордуму пришли более 21% избирателей столицы. Явка в Московской области составила 20,46%.