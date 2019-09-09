Политик с Ямала набрал большинство голосов на выборах губернатора Ставрополья

По последним подсчетам, представляющий партию «Единая Россия» Владимиров набрал 80,1% голосов. 9% избирателей отдали свой голос за выдвиженца КПРФ Виктора Соболева, а кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов набрал 3,8%.

Предварительные итоги. Как прошел единый день голосования в России Подробнее

Николай Кряжев, который представляет «Коммунистическую партию социальной справедливости», получил 2,8% голосов. Последним на выборах губернатора Ставрополья стал кандидат «Справедливой России» Александр Кузьмин, за него голоса отдали 2,5% избирателей.

Владимир Владимиров занимает пост губернатора Ставрополья с 2014 года. В 2010 году он был избран депутатом Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2013 работал заместителем губернатора Ямала.

8 сентября по всей России прошел единый день голосования. По предварительным данным, на выборы в Мосгордуму пришли более 21% избирателей столицы. Явка в Московской области составила 20,46%.