Поклонскую не позвали в следующий состав Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ей не поступало предложений снова участвовать в выборах. Чем заняться после парламентской работы, она пока не решила.

«Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим», — сказала Поклонская РИА «Новости».

По словам депутата, «первая политическая пятилетка» ее многому научила. «Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы», — добавила политик.

Она рассказала, что после сложения полномочий могла бы возглавить крымскую прокуратуру, «которую сама и создала».

Поклонская работала в прокуратуре Автономной республики Крым с 2002 года. После присоединения полуострова к России весной 2014 года возглавила крымскую прокуратуру. В 2016 году стала депутатом Госдумы.

Поклонская почитает Николая II, причисленного РПЦ к лику святых. В 2016 году она вышла на акцию «Бессмертный полк» с иконой императора. Также экс-прокурор активно выступала против художественного фильма Алексея Учителя «Матильда», посвященного увлечению Николая балериной Матильдой Кшесинской.

Некоторое время депутат тесно общалась с бывшим схиигуменом Сергием, основавшим Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.

Выборы в Думу состоятся 19 сентября 2021 года.