Поклонская уйдет из Госдумы ради новой работы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская не будет участвовать в выборах в Госдуму и снялась с праймериз «Единой России». Решение она объяснила переходом на новую работу.

Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале видео, обратившись к избирателям и всем, кто поддерживал ее деятельность.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приемах в Крыму. <…> Очень надеюсь на вашу поддержку», — сказала парламентарий.

Она пообещала, что на любой должности и в любой ситуации будет поступать «в интересах народа и нашей страны».

«Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно», — заключила Наталья Поклонская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что депутаты ГД РФ являются прежде всего представителями народа во власти, а выбирать кандидатов необходимо очень тщательно. Праймериз проводят как раз для того, чтобы жители больше узнали о будущих парламентариях.