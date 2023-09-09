Эксклюзив 09 сентября 2023, 12:41 «Поймут, что выборы — это интересно». Депутат Мособлдумы Рожнов — о молодежи среди наблюдателей Депутат Мособлдумы Рожнов: среди наблюдателей на выборах много молодежи

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Депутаты объехали около 400 избирательных участков в Московской области, чтобы посмотреть, как идет процесс голосования, и пообщаться с наблюдателями. Среди них оказалось много молодежи, рассказал «360» заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Для них это был первый опыт, и было интересно узнать их мнение. Важно, что они включены в процесс и потом расскажут сверстникам, что выборы — это интересно», — заметил парламентарий.

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Он добавил, что выборы, которые проходят сейчас, еще и судьбоносны для региона: определяется его судьба на предстоящие пять лет.

По оценкам депутата, общественно-политической жизнью активно интересуются около 20% молодых людей.

«Молодежь должна заниматься всем: кому интереснее спорт, кому — наука, а кому — общественно-политическая деятельность. Это процентов 20, не больше, но это те люди, которых нужно вовлекать, вести с ними диалог, чтобы была преемственность поколений», — рассудил Олег Рожнов.

Он добавил, что эта молодежь, возможно, и в дальнейшем будет участвовать в общественно-политической жизни региона.