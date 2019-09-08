Появились первые данные по явке на выборах в Подмосковье

На выборы в советы депутатов муниципальных образований в Подмосковье с утра 8 сентября пришли 1,68% избирателей. Первые данные по явке сообщил информационный центр Московской области.

Уточняется, что речь идет о проголосовавших на 09:50. При этом досрочно сделали свой выбор 0,65%, или 13 182 жителя столичного региона.

На избирательных участках Подмосковья в качестве наблюдателей присутствуют 5387 человек. Жалоб на ход выборов не поступало. На выборах работает 420 КОИБов, все они работают без сбоев.

Избирательные участки открылись в Москве и Подмосковье Подробнее

В единый день голосования — 8 сентября — в 85 российских регионах проходят свыше пяти тысяч выборов разного уровня.

До конца дня избиратели определятся с составом 13 заксобраний, а в 16 областях проголосуют за новых губернаторов.

Выборы в городские думы проходят в 22 административных центрах, в трех столицах субъектов РФ выбирают глав муниципальных образований.