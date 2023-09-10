Эксклюзив 10 сентября 2023, 22:33 Появились кадры работы информцентра избиркома в ДНР Журналист «360» Кононова показала работу информцентра ДНР на выборах Телеканал «360»

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Съемочная группа «360» несколько дней провела в Донецкой Народной Республике, где освещала работу экстерриториальных избирательных участков для командированных жителей Подмосковья, а последние несколько дней их главным местом работы стал информационный центр республиканского избиркома. О том, как он работает и что остается за кулисами, рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

После закрытия избирательных участков в Донецкой Народной Республике появились первые результаты выборов с экстерриториальных участков, которые находятся за пределами региона. Остальные данные ЦИК представит после окончательного подсчета голосов. Но из представленных данных удалось узнать, что в ДНР для наблюдения за выборами приехал 21 представитель других стран. Все они высоко оценили организацию голосования и работу местных служб, отвечающих за прямые телемосты с Москвой и другими регионами.

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Весь день информационный центр напоминал огромный улей, где выступили спикеры, рассказывающие о том, как проходит голосование, как живут люди и многое другое. Во время перерыва, пока члены республиканского избиркома ушли на перерыв, съемочной группе «360» удалось пообщаться с техниками центра.

Все они расположились в аппаратной рубке. Отвечающий за переключение камер режиссер прямого эфира рассказал, что прошедшее в центре мероприятие очень серьезное, потому что это фактически визитная карточка республики перед ЦИК России и другими регионами.

«От того, как пройдет наша связь с Москвой и другими аудиториями зависит имидж нашей республики. Наша специфика — мы работаем на многих таких важных мероприятиях. Проводим телемосты на концертах и в полном взаимодействии с журналистами», — подчеркнул он.

Избирательные участки в Донецкой Народной Республике закрылись в последний день голосования в 15:00. Такое решение принял региональный ЦИК. При этом избиркомам разрешили прекращать работу раньше, если все зарегистрированные участники голосования уже приняли участие в выборах. Жители ДНР в ходе голосования выбирали депутатов республиканского парламента. Явка составила 75%.