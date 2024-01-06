Выборы 06 января 2024, 11:14 Подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступят из новых регионов 6 января Избирательный штаб Путина сообщил, что ждет подписи из новых регионов России РИА «Новости»

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Собранные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина поступят в его избирательный штаб в субботу, 6 января. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

В общей сложности ожидается партия подписей из 25 регионов России. Члены избирательного штаба подсчитывают и проверяют собранные документы.

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Путин намерен принять участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Для этого ему нужно собрать 300 тысяч подписей россиян и предоставить их в Центризбирком для проверки.

Первая партия подписей поступила в штаб 30 декабря. К концу года более полумиллиона россиян оставили свои подписи в поддержку действующего главы государства.

Биографию Путина, а также информацию о работе его избирательного штаба регулярно публикуют на сайте кандидата.