Выборы 05 января 2024, 13:44 Подписи в поддержку кандидатуры Путина прибыли в его избирательный штаб «Известия»: в избирательный штаб Путина прибыли подписи за его кандидатуру РИА «Новости»

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В избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина прибыли подписи за его кандидатуру на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщили «Известия».

В штаб поступили подписи из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Ярославской, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Курской, Костромской, Калужской, Ивановской, Воронежской, Владимирской, Брянской и Белгородской областей.

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«Сбор подписей все еще продолжается, впереди у нас 69 субъектов», — отметила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.

Первая партия подписных листов в поддержку кандидатуры Путина прибыла в избирательный штаб в Гостином дворе в Москве еще 30 декабря. Он примет участие в предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, поэтому действующему главе государства необходимо предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.