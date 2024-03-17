Выборы 17 марта 2024, 21:19 Подмосковный совет по правам человека отработал более 100 обращений на выборах Юденич: обращений по нарушениям на выборах президента стало в разы меньше РИА «Новости»

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Число обращений от избирателей в ходе голосования по выборам президента 2024 года по сравнению с 2018 годом снизилось до 112. Об этом сообщила председатель Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

«Обращений в Совет по правам человека, ко мне лично было почти в три раза меньше, чем на избирательной кампании 2018 года. 112 обращений я зафиксировала к нам в СПЧ и ко мне лично. В 2018 году было порядка 400 таких обращений», — сказала она.

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По словам Юденич, в основном сообщения касались технических вопросов. Люди не видели свои имен в списках и приходили на участок. Большинство из этих обращений разрешили.

Также глава подмосковного СПЧ указала на «беспрецедентную явку» избирателей в Подмосковье. Все три дня голосования люди активно шли на избирательные участки, такого в прошлой кампании не наблюдалось, добавила она.

В Москве и Московской области и регионах все участки для голосования на выборах президента России закрылись в 20:00 воскресенья, 17 марта. По данным Центризбиркома, общая явка на выборах на данный момент превысила 73,33%.