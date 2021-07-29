Подмосковная «Единая Россия» обсудила развитие ЖКХ

«Единая Россия» в Московской области обсудила программу партии в сфере ЖКХ на стратегической сессии. Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что эта сфера традиционно является одной из самых важных.

Пахомов указал, что пять лет назад перед «Единой России» стояло очень много задач в сфере ЖКХ. И к сегодняшнему дню практически все они уже решены. Но у жителей Подмосковья появились новые вопросы, зачастую более сложные.

«Наша задача: найти ответы и обеспечить населению качественные и надежные услуги ЖКХ по доступной цене», — сказал депутат.

С 2016 года удалось существенно продвинуться в решении проблем обманутых дольщиков и аварийного жилья. Пахомов отметил, что еще 7-10 лет назад насчитывалось 87 тысяч обманутых дольщиков. Сейчас их не более 20 тысяч. А в ближайшие годы их не останется уже совсем.

«Губернатор поставил задачу, чтобы к 2023 году само понятие „обманутый дольщик“ исчезло навсегда. Что касается второй проблемы — аварийного жилья — то работа здесь ведется с опережением. На старте проект реновации, который поможет решить вопрос быстрее», — сказал Пахомов.

Региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Мособлдумы Игорь Коханый сообщил, что ему поступает много обращения по теме благоустройства. Он предложил отразить это в программе партии по развитию Подмосковья. В этом направлении тоже ведется активная работа. Если в 2016 году благоустроили примерно тысячу дворов, то в 2021 году — уже более пяти тысяч.

Координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Абросимова предложила отразить в программе вовлечение жителей в управление ЖКХ. Она подчеркнула, что у «Единой России» есть для этого все инструменты. В первую очередь, это проекты «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя».

«Чем активнее жители будут взаимодействовать с властью, управляющими компаниями, тем быстрее и качественней будут решаться проблемы», — сказала она.

Глава общественного совета партийного проекта «Городская среда» Елена Андреева согласилась с Абросимовой. Она отметила, что участие самих жителей позволяет решать все вопросы быстрее, и проблем возникает меньше.