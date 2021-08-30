Московская область — один из ключевых регионов страны, регион-лидер. Но статус — не красивая вывеска, а твердый стимул к постоянному движению вперед. В первую очередь это касается повышения качества жизни людей, роста их благосостояния, обеспечения комфорта и безопасности.

Потребности жителей на первом месте

Программа «Подмосковье — территория перемен», с которой партия идет на осенние выборы, по праву может называться народной. Чтобы сформировать ее, депутаты провели более пяти тысяч встреч с избирателями, а Единый центр наказов обработал около сотни тысяч обращений от жителей.

Цель нашей встречи — еще раз мобилизоваться, объединить усилия, чтобы заручиться самым дорогим — доверием наших избирателей. <...> Если мы объединимся, если сможем привлечь новых инициативных людей, то, очевидно, перемены, развитие, будущее Подмосковья будут нас радовать Андрей Воробьев.

В работе по созданию программы активно участвовали и жители. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что это принципиальный подход — им всегда руководствуются губернатор Подмосковья и команда „Единой России“.

«Поэтому мы искали разные формы и форматы, как дойти до каждого, услышать мнения и предложения. Встречи, живые дискуссии — мы постарались создать максимально комфортные условия для того, чтобы понять, каких перемен ждут жители отдельно взятых городов», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Основные приоритеты программы — реальные потребности и запросы людей: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух и чистая вода.

«Программа добротная, затрагивает важные темы. Все, что в нее включено, касается жизни каждого человека. Знаю, что она создавалась на основе наказов жителей. Такой подход позволяет учесть и обобщить вопросы, действительно волнующие людей. <…> Все разделы и пункты программы важны, жизнь складывается из множества мелочей», — подчеркнул лидер штаба общественной поддержки «Единой России» в Московской области Игорь Бутман.

Внимание к проблемам

Особое внимание в партийной программе уделили здравоохранению. Экономические показатели этого года выросли на 26–28%. Благодаря этому можно сделать особый акцент на сфере здравоохранения и направить туда ресурсы.

Хочу подчеркнуть, что здесь у нас очень заметный приоритет. Я хочу нашим главам еще раз сказать: каждый новый врач, привлеченный на вашу территорию, — это очень важное приобретение. Я очень рассчитываю, что все наши программы — ипотечные, льготные, забота о врачах — будут давать дальнейший результат Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Не менее важна и дальнейшая модернизация ЖКХ. Губернатор напомнил, что эта сфера серьезно меняется благодаря президентским проектам.

«ЖКХ должно быть прозрачным. Управляющая компания не может жить своей жизнью, потому что через ее работу человек оценивает, как удовлетворяются его запросы. УК мы будем дальше активно сопровождать, взаимодействовать с ними. Недобросовестных компаний в Московской области быть не должно», — подчеркнул он.

Отдельное внимание губернатор уделил важности работы, которая проходит в Подмосковье в рамках президентских проектов «Жилье и городская среда» и «Социальная газификация».

«Владимир Владимирович [Путин] предложил газифицировать населенные пункты. Мы приезжали на первые встречи, и люди не понимали, как можно сделать за 100–150 тысяч рублей то, что стоило полтора миллиона. Но факт заключается в том, что за два года мы доведем газ до 100–115 тысяч домовладений. Мы обязаны это сделать», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В программу партии попали самые важные и актуальные запросы, которые сейчас есть к власти со стороны населения. В этом году люди, делая выбор, ориентируются на конкретные предложения и конкретные результаты, и в этом смысле программа „Единой России“ в Подмосковье находится в выигрышном положении. Там нет популизма и очень много конкретных результатов Виктор Потуремский директор по политическому анализу компании ИНСОМАР.

На реализацию предвыборной программы потребуются значительные ресурсы. Губернатор подчеркнул, что они есть. Важно ими грамотно распорядиться.

«Наша задача — направить ресурсы, чтобы в каждом городе можно было гулять и получать удовольствие. Подмосковье растет, и мы должны успевать за теми требованиями, которые слышим в каждом муниципалитете», — заключил Андрей Воробьев.

Публикация агитационных материалов оплачена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии „Единая Россия“».