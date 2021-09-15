«Поддержите курс на перемены и развитие»

Выборы в Государственную и Московскую областную думы пройдут в России с 17 по 19 сентября. В преддверии этого к избирателям Подмосковья обратилась депутат Госдумы Лидия Антонова.

Обращение Лидии Антоновой

В ближайшие дни состоятся выборы депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Избранные депутаты в течение пяти лет будут разрабатывать и принимать законы, по которым стране и региону предстоит жить, работать, развиваться.

Вся моя жизнь отдана развитию народного образования, поэтому проблемы этой сферы волнуют меня особенно.

Призываю вас поддержать «Единую Россию», в программе которой точно определено, что будет сделано в ближайшие пять лет для того, чтобы наши дети и внуки имели возможность посещать комфортные, уютные детские сады, учиться в новых современных школах.

За предыдущие пять лет при непосредственном участии «Единой России» построено 112 школ и 137 детских садов. В предстоящие пять лет будет построено еще 154 школы и 150 детских садов. Кроме того, «Единая Россия» реализует программу капитального ремонта школ. Для Подмосковья она имеет особое значение. В регионе 1260 школ, и 328 из них нуждаются в ремонте. Все они будут отремонтированы в ближайшие пять лет.

«Единая Россия» — партия реальных дел. Она всегда работает на конкретный результат, честно выполняет взятые на себя обязательства. Большую команду «Единой России» возглавляет наш губернатор — Андрей Юрьевич Воробьев.

Обращаюсь к вам с просьбой 17, 18 и 19 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор — поддержать команду губернатора и курс на перемены и развитие.

Программа по наказу избирателей

Программу «Единой России» для выборов в Московской области представили в конце августа. Ее собрали из более чем 600 тысяч наказов, которые прислали избиратели. Документ получил название «Программа перемен».

В основе программы «Единой России» вопросы, которые волнуют жителей. Это доступная и качественная медицина, адресная социальная помощь, качественное образование, комфортная городская среда, достойные зарплаты и помощь экономике, развитие сельского хозяйства, дороги и транспорт, а также культура. На реализацию инициатив потребуются ресурсы, но в партии уверены, что средства на программу есть.

Особое внимание в программе подмосковного отделения партии уделили теме здравоохранения. Экономические успехи позволяют сместить акцент на медицину и направить туда ресурсы. В Московской области уже заботятся о врачах, но с реализацией программы каждый новый специалист будет расцениваться как важное приобретение.

Чтобы сформировать программу, «Единая Россия» провела более пяти тысяч встреч с избирателями, а Единый центр наказов обработал около сотни тысяч обращений от жителей. При составлении программы члены партии искали самые разные походы, чтобы предложения жителей были услышаны. Зато такой подход позволяет учесть и обобщить вопросы, действительно волнующие людей.

С полным текстом программы подмосковного отделения партии «Единая Россия» можно ознакомиться на сайте.

Публикация агитационных материалов оплачена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии „Единая Россия“».