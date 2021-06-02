Додон рассказал, как Молдавия переходит «под внешний контроль»

Молдавия «шаг за шагом переходит под внешний контроль». В случае победы сторонников президента Майи Санду на парламентских выборах есть опасность, что в стране вспыхнут массовые протесты, считает экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Когда мы понимаем, что можем проснуться в один день, и здесь будет НАТО или здесь Сорос и другие фонды будут орудовать во всех государственных структурах, здоровые силы объединяются для того, чтобы спасти страну», — заявил Додон в интервью телеканалу Ren Moldova.

Сами социалисты объединились с Партией коммунистов для участия в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 11 июля.

По словам политика, если правые партии получат контроль над правительством и парламентом, страну ждет приостановка социальных программ, проблемы с экспортом из-за отказа от статуса наблюдателя при ЕАЭС и «преследование экономических агентов».

«Я не исключаю, что в этом случае после парламентских выборов в стране будут массовые протесты», — сказал Додон.