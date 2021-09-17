Практически все, кто работает на избирательных участках, имеют иммунитет в результате прививки от коронавируса или в результате перенесенного заболевания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это то, что отличает избирательную кампанию этого года от прошлого. Это иммунность, достаточная иммунная прослойка людей, которые работают на участках», — подчеркнула главный санитарный врач страны, выступая в информационном центре ЦИК.

Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор будет продолжать наблюдение за мерами безопасности на участках во время трехдневного голосования.

«Этот контроль не будет ослаблен до конца (выборов), пока все помещения, в которых сейчас проводится голосование, не будут приведены в состояние абсолютно идеальное в части безопасности для населения», — заключила она.

Решение проводить выборы в России в течение трех дней было принято для предотвращения большого скопления людей на участках, которое могло привести к нарушению правил, направленных на борьбу с распространением коронавируса.